وكان قد نشر اللاعب السابق، محمد السويد مقطع فيديو، يُظهر ريكاردو وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي بعد أن صلى الفجر، وهو الأمر الذي تلقاه السعوديون بتفاعل واسع. وذلك بحسب (CNN).
وعاد السويد وشارك متابعيه مقطع فيديو، السبت، قال فيه إن اللاعب البرازيلي الذي أصبح اسمه، إبراهيم سيرجيو، زار وزارة شؤون الحرمين السعودية.
وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ريكاردو داخل الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، ورفع سبابتيه فيه نحو السماء.
ونشرت صفحة "أخبار السعودية" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، شريطا فيديو للاعب البرازيلي، سيرجو، في الحرم المكي الشريف بعد إعلان دخوله الإسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن إسلامه.. تداول فيديو للاعب برازيلي في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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