شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.



الملك سلمان لدى وصوله مكة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان فى استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركى بن عبدالله، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز.



العاهل السعودى

كما كان فى استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار فى الديوان الملكى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عضو هيئة كبار العلماء المستشار فى الديوان الملكى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثرى، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربى، مدير عام الدفاع المدنى الفريق سليمان العمرو، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبى وعدد من المسؤولين.