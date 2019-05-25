نصر الله: مؤتمر البحرين قد يفتح الباب أمام توطين اللاجئين الفلسطينيين

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إن مؤتمر البحرين الاقتصادي، في يونيو/حزيران المقبل، "ربما يفتح الباب أمام توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وباقي الدول".

وفي كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، في 25 مايو/ أيار 2000، قال نصر الله إن "التطورات في المنطقة والتوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج مرتبط بصفقة القرن".

ويتصاعد توتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، في ظل حشود عسكرية واستهداف ناقلات نفط خليجية، وسط تهديدات من واشنطن بالرد على أي استهداف إيراني لحلفائها الخليجيين.

وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

وأضاف نصر الله أن "الخطوة الأولى التي أعلن عنها الأمريكيون عند البدء في إطلاق صفقة القرن هي المؤتمر الاقتصادي في البحرين، وهناك خطوات ستتلاحق".

وتستضيف البحرين، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

Advertisements

وحذر نصر الله من أن مؤتمر البحرين "قد يفتح الباب أمام توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول".

ويقول لبنان إنه يستضيف 592 ألفا و711 لاجئا فلسطينيا.

وتابع نصر الله: "الخطر يقترب، وأدعو إلى لقاء بين المسؤولين اللبنانين والفلسطنيين، لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين القادم".

وشدّد على ضرورة "مواجهة هذه الصفقة، التي تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية".

وهذا العام، تتزامن ذكرى الانسحاب مع جهود وساطة تبذلها واشنطن بين لبنان وإسرائيل، لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وتحديد مصير الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال نصر الله إن "حزب الله يدعم موقف الدولة، وكل اللبنانيين يثقون بتمسك الرؤساء بكامل الحدود في الأرض والمياه والثروات الطبيعية".

وتابع: "نؤكد اليوم على تمسك لبنان وحزب الله بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.