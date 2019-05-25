صحيفة الخليج الإلكترونية اختتم فريق بصمة الشمال التطوعي المشارك في ركن تعريفي بمهرجان الفانوس الرمضاني الأول فعالياته الذي نظمته أمانة منطقة الحدود الشمالية واستمر لمدة 10 أيام، وذلك في الحديقة الذكية بمدينة عرعر. وتضمن الركن فعاليات للطفل كما استقبلت قائدة الفريق ريم الشمال أطفال جمعية الأيتام بمنطقة الحدود الشمالية، واختتم الفريق فعالياته باستضافة أبناء وبنات الشهداء وتكريم الفائزين بالمسابقة بعدة جوائز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق بصمة الشمال التطوعي يختتم فعالياته في الفانوس الرمضاني بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.