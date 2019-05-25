فيديو : #الأخضر_الشاب يبدأ مشواره في #كأس_العالم بخسارة أمام #فرنسا

صحيفة الخليج الإلكترونية

تلقى المنتخب السعودي تحت 20 عاما، هزيمة قاسية أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم للشباب “بولندا 2019”.

وتعرض فرج الغشيان لاعب شباب الأخضر للطرد عند الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعد تدخله بعنف على لاعب المنتخب الفرنسي.

وفي الدقيقة 43، نجح المنتخب الفرنسي أن يسجل الهدف الأول من تصويبة قوية عن طريق يوسف فوفانا على يسار حارس منتخبنا.

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وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، كاد تركي العمار أن يسجل هدف التعادل لمنتخبنا، قبل أن يتصدى لها الحارس الفرنسي ببراعة.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الفرنسي سيطرته على اللقاء، حتى نجح أمين جويري في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الديوك.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بنما مع نظيره المالي بهدف لمثله، ليعتلي المنتخب الفرنسي جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.