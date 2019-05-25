تفاصيل عرض #النصر لخطف #سالم_الدوسري من #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشف الإعلامي الرياضي معن القويعي، عن تقديم نادي النصر، عرضًا رسميًا للنجم الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والدوسري “27 سنة”، والذي يُعد أحد أبناء نادي الهلال، ينتهي عقده مع الفريق الأول، يوم 30 يونيو القادم، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

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وأشار القويعي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تلقي الدوسري، عرضًا للانضمام إلى النصر، لمدة 3 مواسم قادمة، حتى عام 2022.

وأوضح الإعلامي الرياض، أن النصر، عرض على نجم الهلال، راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين ريال، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، بداية من الموسم الجديد.