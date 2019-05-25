رد ناري من #وليد_الفراج على احتجاجات #الهلال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج، عن رأيه في احتجاجات نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019.
والهلال، قدم احتجاجات عديدة على بعض قرارات اتحاد الكرة في موسم 2018-2019، في مقدمتها اعتراضه على مشاركة محمد القرني وعبدالله العويشير، مع الوحدة وأحد، بحجة قفيدهما كلاعبين هواة، في غير موعد التسجيل الرسمي.
واعتبر الفراج في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهلال، لديه الحق في جميع الاحتجاجات التي تقدم بها لاتحاد كرة القدم.
وأضاف الإعلامي الرياضي: “ولكن المشكلة من الذي يرد.. فهناك العديد من الأسئلة، والتي لا تجد أي إجابة عليها”.
وشدد وليد الفراج، على أن الموسم الرياضي 2018-2019، هو استثنائي في كل شيء، ويجب إغلاق صفحته والتركيز في الأحداث القادمة.
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