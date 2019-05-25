رد ناري من #وليد_الفراج على احتجاجات #الهلال

كشف الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج، عن رأيه في احتجاجات نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019.

والهلال، قدم احتجاجات عديدة على بعض قرارات اتحاد الكرة في موسم 2018-2019، في مقدمتها اعتراضه على مشاركة محمد القرني وعبدالله العويشير، مع الوحدة وأحد، بحجة قفيدهما كلاعبين هواة، في غير موعد التسجيل الرسمي.

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واعتبر الفراج في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهلال، لديه الحق في جميع الاحتجاجات التي تقدم بها لاتحاد كرة القدم.

وأضاف الإعلامي الرياضي: “ولكن المشكلة من الذي يرد.. فهناك العديد من الأسئلة، والتي لا تجد أي إجابة عليها”.

وشدد وليد الفراج، على أن الموسم الرياضي 2018-2019، هو استثنائي في كل شيء، ويجب إغلاق صفحته والتركيز في الأحداث القادمة.