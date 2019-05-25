تحركات مثيرة تزيد الغموض بشأن مشاركة #المحرق_البحريني بـ #الدوري_السعودي

لا يزال الغموض يسود مستقبل مشاركة فريق المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي القادم 2019-2020.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، أثناء تولي معالي المستشار تركي آل الشيخ رئاستها، مشاركة فريق المحرق البحريني، ونادي آخر من الكويت، في الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المقبل، قبل أن يؤكد المجلس الحالي، بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، إعادة دراسة الملف بالكامل.

ووفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية، فأن وزارة الشباب والرياضة في البلاد، يتعمد الصمت وعدم الحديث عن مصير مشاركة المحرق، في الدوري السعودي من عدمه.

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وأوضحت الصحيفة، أن إعلان الوزارة، الموافقة على تأسيس شركة استثمارية لنادي المحرق، وهي باكورة العمل على ملف الاحتراف، يزيد التكهنات بشأن احتمالية مشاركة الفريق، في دوري المحترفين السعودي.

وأضافت: “ولكن عدم إعلان أو اتخاذ الهيئة العامة للرياضة السعودية، واتحاد الكرة هناك، أي موقف أو قرار بشأن هذا الملف، يلمح بقوة إلى عدم مشاركة المحرق”.

وشددت الصحيفة، على أنه مع تفاقم الاستنتاجات والشائعات، بات الوسط الرياضي البحريني، بحاجة إلى معلومات في هذا الصدد، الأمر الذي يحتاج إلى رفع التكتم من جانب المسؤولين وإطلاع الرأي العام على الخطة المستقبلية لكرة القدم في البلاد، بدلاً من تركه عرضة للتأويلات والاستنتاجات والشائعات التي قد تكون خاطئة ومضلّلة.