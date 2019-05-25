عمران_خان يستعد للسفر لـ #المملكة لحضور #قمة_مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

يستعد رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان للسفر إلى المملكة من أجل حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، والتي تستضيفها المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبرزت وسائل الإعلام الباكستانية سفر وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى المملكة، وذلك لتمهيد الظروف والأحوال قبل زيارة خان لحضور القمة.

وقالت صحيفة ذا ناشن الباكستانية، إن حضور عمران خان للقمة التي تستضيفها مكة المكرمة نهاية الشهر الجاري، ستركز على العديد من القضايا المعنية بالمسلمين حول العالم.

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وأشارت إلى أن عمران خان سيسعى لإبراز قضية الصراع مع الهند حول كشمير، وهي المنطقة التي شهدت بعض التوترات العسكرية على مدى الأشهر القليلة الماضية، بعد حادث استهدف بعض العناصر العسكرية بتلك المنطقة.

وتأتي القمة الرابعة عشرة بعد ثلاث سنوات من عقد مجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الصواريخ الباليستية التي تستهدف مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التهديدات التي تمثلها إيران وعناصرها الإرهابية في المنطقة.

وعُقد الاجتماع الثالث عشر في إسطنبول خلال أبريل 2016، وأسفر عن مشاركة 50 دولة في الاجتماع، ومخاطبة الأمم المتحدة والمطالبة بالإجراءات الدولية الضرورية التي تضمن عدم حدوث عدوان من قبل ميليشيا الحوثي التي تدعمها إيران.

وتعد منظمة المؤتمر الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة من أربع قارات، وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.