استخراج جثة طفل سقط في مستنقع مائي بـ #وادي_خلب

صحيفة الخليج الالكترونية انتشلت فرق الدفاع المدني في أحد المسارحة جثة طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً بعد سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت).

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