- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي أفغانستان وجمهورية باكستان، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تراعِ حرمة المكان والزمان.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر #المملكة تُدين تفجيرين استهدفا مسجدين بـ #كابول و #كويتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.