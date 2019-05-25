50 شخصا يعتمرون على نفقة الشهيد ال مقرح

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – فهد الهائج : نظمت أسرة الشهيد محمد جبران مسفر ال مقرح رحله عمرة على نفقة الشهيد إلى مكه المكرمه لمده ثلاثة أيام وقال والد الشهيد جبران مسفر ال مقرح أن هذه الحمله عرفاناً ووفاء لدور البطولي الذي قام به الشهيد رحمه الله رحمة الأبرار في الحد الجنوبي (عاصفة الحزم) وهو احد الشهداء في مركز الربوعه الحدودي بتاريخ 1436/11/28 مشيراً إلى أنه تم استئجار باص 2019 وتم استهداف الفئات المحتاجه من الأسر الأرامل والايتام وقد شارك في الحملة خمسون فرداً ما بين رجال ونساء حيث انطلقت الرحلة من مركز الغول التابع لمحافظة الحرجة شرق منطقة عسير إلى مكة المكرمة وقضى المعتمرين ثلاثة أيام في جنبات الحرم المكي الشريف ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهيد وان يجعله من الشهداء وان يبارك في مال والديه وزوجته.

من جابنه قال اخو الشهيد عبدالله جبران ال مقرح ان ما قام به والديه وزوجته من تنظيم هذه الحمله يعتبر وفاء ورداً للجميل لابنهم الشهيد الذي مثل الوطن خير تمثيل مشيراً إلى أنه واخوته فداءً للوطن في اي وقت كان وقدموا شكرهم لكل من قام بالتسهيلات وأيضاً للمشاركين في الحمله على استجابتهم لتنظيمات الحملة وغيرها. كما تم استئجار فندق بمكه للسكن وأيضاً تكاليف الرحله كامله من نقطة البداية إلى النهاية على نفقة الشهيد

واضافت والدة الشهيد بقولها لعل هذة الرحلة في موازين وحسنات الشهيد الذي مات دفاعا عن الوطن وحدودة وترك بعده ثلاث بنات وولد لم يفارقهم لحظة بعد الممات فهم يتذكرونه كل وقت وما يخفف المهم انه مات شهيدا

واثني كافة المشاركين بالحملة على الجهود التي بذلت من ذوي الشهيد طوال الرحلة وتوفير كافة الخدمات بها داعين الله ان يجعله الشهيد في جنات النعيم وان يبارك في ذوية.