- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
اندلع حريق، في إحدى مستودعات مستشفى المهد بسبب التماس كهربائي، وباشرت فرق الإطفاء الحادث دون تسجيل أضرار بشرية.
أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان، أن عمليات الصحة تلقت بلاغاً من إدارة القطاع الصحي بمحافظة المهد يفيد بنشوب حريق سببه التماس كهربائي في إحدى المستودعات، وعلى الفور باشر الدفاع المدني بالمحافظة موقع الحريق وتم التعامل معه دون حدوث أضرار بشرية.
من جانبه، وجَّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتكليف فريق بقيادة أحد المساعدين للوقوف على الحادث وتأمين ما يلزم.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع #حريق يلتهم مستودعات #مستشفى_المهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.