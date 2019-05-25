اندلاع #حريق يلتهم مستودعات #مستشفى_المهد

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق، في إحدى مستودعات مستشفى المهد بسبب التماس كهربائي، وباشرت فرق الإطفاء الحادث دون تسجيل أضرار بشرية.

أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان، أن عمليات الصحة تلقت بلاغاً من إدارة القطاع الصحي بمحافظة المهد يفيد بنشوب حريق سببه التماس كهربائي في إحدى المستودعات، وعلى الفور باشر الدفاع المدني بالمحافظة موقع الحريق وتم التعامل معه دون حدوث أضرار بشرية.

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من جانبه، وجَّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتكليف فريق بقيادة أحد المساعدين للوقوف على الحادث وتأمين ما يلزم.