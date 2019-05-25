السيسي: الحل سيكون من صنع السودانيين ونتطلع لتقديم العون للشعب السوداني

ونقلت قناة العربية عن السيسي قوله: "إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه"، مشدد على أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل.

يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان بدأ، اليوم السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، ومن المنتظر يبحث السيسي والبرهان ملف سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، كما ستركز المباحثات المصرية السودانية على زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

ووصل البرهان مصر، في أولى زياراته الخارجية، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، وتأتي هذه زيارة قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.