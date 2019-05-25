الجيش الإسرائيلي يسخر من نصر الله ويتحدث عن "احتلال لبنان"

نشر أدرعي أكثر من تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، سخر فيها من الأمين العام لحزب الله اللبناني، على خطابه الذي جاء بمناسبة الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير السنوي، والذي يوافق الخامس والعشرين من مايو/آيار من كل عام.

وسخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من نصر الله، حيث قال:

يحتفل حزب الله اليوم بذكرى إنسحاب إسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان، ويسميها عيد المقاومة والتحرير، ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان. ومع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين، لقد احتلت إيران دولتهم.

وتابع أفيخاي أدرعي:

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نصر الله قد تحدث عن كون لبنان جزءًا من الجمهورية الإسلامية التي يحكمها ولي الفقيه. مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى عيد التحرير.

وقال نصر الله، في كلمة له بالذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير:

نعيد التأكيد على تمسكنا بكامل الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وعلى حقنا الطبيعي في المقاومة واتخاذ كل الإجراءات لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.