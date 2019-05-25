بعد تهديدات إغراق السودان... رسالة قوية إلى "أنصار الله"

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وأكد مصطفى، أن "الشعب السوداني ضد إرسال جندي واحد إلى اليمن، فقط انتظروا قليلا حتى يتسلم المدنيون السلطة".
وتساءل مدير المركز الأفريقي العربي، هل يعتقد الحوثيون أن الشعب السوداني أو السلطة المدنية القادمة ستسمح ببقاء جندي واحد مقاتلا ضد الحوثيين باليمن، وهل يعتقد عبدالملك الحوثي الذي لم ينفذ عملية واحدة ضد المصالح السودانية طوال وجود القوات السودانية باليمن إبان حكم البشير، يقوم بتنفيذها الآن بعد سقوط رأس النظام الذي قرر إرسال قوات إلى اليمن، هل هذا يصب في مصلحة الحوثيين، أليس من الحكمة أن ينتظر الحوثيون قليلا حتى تتسلم السلطة حكومة مدنية".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أكد أن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن في إطار التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي لمواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".
وإثر لقائه في الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر حميدتي، عن وقوف السودان ودعمه للسعودية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية، مؤكدا استعداد بلاده الكامل للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين والقتال لهذا الهدف في إطار قوات التحالف.
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