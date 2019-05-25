ظريف يصل إلى بغداد للقاء مسؤولين عراقيين

وسيبدأ ظريف جولته بلقاء نظيره العراقي محمد علي الحكيم وبعدها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب ما أفاده المصدر.

وأضاف المصدر، أن ظريف سيلتقي صباح يوم غد الأحد ببعض الشخصيات السياسية حتى الظهر وبعدها يتوجه الى زيارة النجف وكربلاء.

وتابع المصدر أنه في صباح الاثنين يعود إلى بغداد ليتجه إلى العاصمة طهران عبر مطار بغداد الدولي.

هذا وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى باكستان مساء يوم الخميس الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين لإجراء مباحثات حول القضايا الثنائية، مع التركيز على التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني، في 12 مايو/أيار الجاري بجولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.