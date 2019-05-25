مساعدات غذائية إماراتية إلى قطاع غزة

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ابوظبي: بدأت الإمارات بتوزيع طرود غذائية على عائلات محتاجة في قطاع غزة المحاصر، بحسب بيان.

وقال البيان أن الحملة ستشمل كل محافظات قطاع غزة، وسيستفيد منها نحو 24 ألف عائلة.

وفي قطاع غزة يعتمد 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.

وتفرض إسرائيل منذ العام 2008 حصارا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.