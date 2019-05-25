صور.. مصرع شخصين وإصابة أخر فى حادث تصادم على طريق 100 بالأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصين مصرعهما وإصابة أخر بجروح وكدمات، فى حادث تصادم سيارة على طريق 100 مقابل جسر سحاب فى الأردن.
حادث تصادم الأردن
ووفقا لموقع الغد الأردنى، أعلنت إدارة الإعلام بالمديرية العامة للدفاع المدنى، أن فرق الإنقاذ والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى شرق عمان، تعاملت عصر اليوم مع الحادث، الذى أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح ورضوض فى مختلف أنحاء الجسم .
حادث السيارة
وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الدفاع المدنى تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجى، مؤكدة أن حالة المصاب العامة متوسطة .
جانب من الحادث
السيارة بعد الحادث ومصرع وإصابة 3
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