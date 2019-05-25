شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان الأردنية بمناسبة يوم الاستقلال: نحن أصحاب الحضارة والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، إن بلده كامل السيادة وسيد قراره وصاحب الحضارة والتاريخ والتضحيات فى سبيل الأمة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأكد فريحات حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعى الملك عبد الله الثانى فى جميع اللقاءات والمناسبات والمحافل الدولية فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الرأى العام لهذه الغاية، حيث تحظى جهوده بتأييد إقليمى ودولى لهذه المواقف الصلبة بالإضافة إلى الموقف الشعبى الداعم والموحد لهذه القضية، وفقا لصحيفة "الدستور".

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وشدد فريحات على "أننا سندافع عن سيادتنا وإرثنا التاريخى بكل ما اوتينا من قوة وعزم".

ولفت إلى يقظة القوات المسلحة الأردنية وجاهزيتها الكاملة فى التعامل مع التحديات التى تواجه المملكة، مؤكدا أن الحدود آمنة، بفضل توجيهات ودعم القائد الأعلى (الملك).

وكان العاهل الأردنى جدد تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيوعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.