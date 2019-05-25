شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين انفجار ليون وتعلن رفضها لأعمال التخريب لزعزعة أمن واستقرار فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات بشدة حادث انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها: "إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتى تستهدف زعزعة أمن واستقرار فرنسا".

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وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

ودعت الإمارات المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.