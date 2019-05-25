شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عاهل الأردن والملكة رانيا يشهدان الاحتفال الوطنى بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رعى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الاحتفال الوطنى الكبير الذى أقيم فى قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بمناسبة عيد استقلال المملكة الثالث والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد الأردنى.



صورة جماعية للمك خلال الاحتفال

وكتب حساب الديوان الملكى الهاشمى على تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثانى يرعى الاحتفال الوطنى الكبير بمناسبة عيد الاستقلال 73 فى قصر الثقافة، بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد".



العاهل الأردنى وقرينته يشهدان الاحتفال

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه لدى وصول الملك موقع الاحتفال مستقلا الموكب الملكى الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة، واستعرض جلالته حرس الشرف الذى اصطف لتحيته، فيما عزفت الموسيقى السلام الملكى.



الملك عبد الله

وخلال الاحتفال، الذى حضره عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، ألقى كل من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس المجلس القضائى محمد الغزو كلمات قدموا فيها التهنئة لجلالة الملك والأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.



الملك عبد الله والملكة رانيا وولى العهد

وأكدوا فى كلماتهم اعتزازهم بما حققه الوطن ومؤسساته بقيادة جلالة الملك من إنجازات وتطور وبناء فى مختلف المجالات، التى يفخر بها أبناء وبنات الأردن.

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وأنعم الملك، خلال الاحتفال بأوسمة ملكية على مؤسسات وطنية رائدة ومجموعة من الأردنيين والأردنيات من أصحاب العطاء والإنجاز، تقديرا لإسهاماتهم فى مسيرة بناء وازدهار الوطن.



العاهل الأردنى يكرم المتميزين خلال الاحتفال

وشاهد الملك وقرينته وولى العهد، فيلما قصيرا عن الإنجازات التى حققتها المؤسسات والأشخاص المكرمين فى مجالات مختلفة لخدمة الأردن، كما تم عرض فيلم قصير يوثق ويسرد الإنجازات فى عدد من القطاعات التى حققها الوطن خلال العشرين عاما فى عهد الملك عبد الله الثانى.



الملك يكرم المتميزين

أنعم جلالة الملك عبد الله الثانى، بأوسمة ملكية على مؤسسات وطنية رائدة ومجموعة من الأردنيين والأردنيات من أصحاب العطاء والإنجاز، تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة بناء وازدهار الوطن.



تكريم المتميزين

وكان العاهل الأردنى، هنأ شعبه بعيد الاستقلال، وانتهاء الانتداب فى مثل هذا اليوم قبل 73 عاما، قائلا: "عيد استقلال مبارك لكل أردنى وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التى حققها الآباء والأجداد، ويبنى عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام، كل عام وأنتم بألف خير".



العاهل يكرم المميزين