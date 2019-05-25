شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يعين رئيسين جديدين للتلفزيون وشركة "سونلغاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، قرارا بتعيين سليم رباحى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزيون خلفا للطفى شريط. وذكر التلفزيون الجزائرى الرسمي، أن الرئيس بن صالح قرر أيضا تعيين كل من بولخراس شاهو رئيسا لشركة (سونلغاز) الحكومية للغاز، وزوينة عبد الرزاق مديرة لسلطة ضبط السمعى البصري، وحمايدية منير رئيسا للوكالة الوطنية للإتصال والنشر (ANEP).

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