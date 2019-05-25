شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجواء رمضانية تخيم على إفطار الملك عبد الله عاهل الأردن وأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الملكة رانيا ملكة الأردن متابعيها على"إنستجرام"، فيديو تناول فيه الإفطار مع الملك عبد الله وأولادهم، ويظهر مقطع الفيديو لقطات عفوية للأسرة الملكية، أثناء تحضير وجبة الأفطار ثم جلوسهم لتناول الإفطار معًا.

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