شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنح اليمن 155 طن أدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت اليمن 155 طناً من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية مقدمة من دولة الكويت، في إطار حملة "الكويت إلی جانبكم"، وتأتى هذه الشحنة امتداداً للدفعات السابقة، والتي تشكل الجسر الدوائي الذي استأنفت الكويت تقديمه لليمن بأكثر من مليوني دولار، الجمعية الكويتية للإغاثة، بحسب "سبأ".
وعبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن تقدير اليمن للكويت المساندة لليمن في هذه الظروف العصيبة، فيما أوضح مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري أن الشحنة المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة والمكونة من 155 طنا من الأدوية والمحاليل الوريدية تأتي استكمالاً لما تم استلامه من دفعات سابقة ضمن الجسر الدوائي المقدم من الكويت والمكون من 27 حاوية، بالإضافة لشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي تحوي في مجملها نحو "505" أطنان من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية تقدر بحوالي مليوني دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنح اليمن 155 طن أدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.