اليمن.. مسلحون يختطفون قائدا عسكريا رفيعا بمحافظة لحج

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

اختطف مسلحون مجهولون، السبت، قائدا عسكرية رفيعا، في محافظة لحج، جنوبي اليمن، ونقلوه لجهة مجهولة، حسب مسؤول عسكري.

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مسلحين ملثمين اختطفوا العميد جمال الشميري، قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، أثناء مروره بسيارته من منطقة "طور الباحة" في محافظة لحج المجاورة.

وأضاف أن المسلحين أنزلوا الشميري من سيارته التي كان يستقلها مع عدد من أفراد عائلته، واختطفوه وأجبروا مرافقيه على العودة إلى تعز.

ولفت المسؤول العسكري، إلى أن الشميري وأقاربه كانوا في اتجاههم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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وأفاد المصدر بأن السلطات في تعز، تواصلت مع السلطات المحلية والأمنية في لحج، من أجل التحقيق في الحادثة، والكشف عن مصير المسؤول العسكري وهوية المسلحين والإفراج عنه.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة، من قبل السلطات المحلية في تعز أو لحج حتى الآن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.