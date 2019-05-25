اليمن.. مسلحون يختطفون قائد الشرطة العسكرية في تعز (تفاصيل)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اختطف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، قائدًا عسكريًا رفيعًا، في محافظة لحج، جنوبي اليمن، ونقلوه لجهة مجهولة، حسب مسؤول عسكري.

وقال المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مسلحين ملثمين اختطفوا العميد جمال الشميري، قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، أثناء مروره بسيارته من منطقة "طور الباحة" في محافظة لحج المجاورة.

وأضاف أن المسلحين أنزلوا الشميري من سيارته التي كان يستقلها مع عدد من أفراد عائلته، واختطفوه وأجبروا مرافقيه على العودة إلى تعز. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

ولفت المسؤول العسكري، إلى أن الشميري وأقاربه كانوا في اتجاههم إلى العاصمة المؤقتة عدن.



العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز اليمنية



وأفاد المصدر بأن السلطات في تعز، تواصلت مع السلطات المحلية والأمنية في لحج، من أجل التحقيق في الحادثة، والكشف عن مصير المسؤول العسكري وهوية المسلحين والإفراج عنه.

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ولم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة، من قبل السلطات المحلية في تعز أو لحج حتى الآن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.