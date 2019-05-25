في تصعيد خطير.. معارضة السودان تتهم البرهان بفتح الباب للتدخل الخارجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار المستجدات على الساحة السودانية، اعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان موافقة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان المشاركة في القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان بمكة المكرمة، أنها يفتح أبواباً للتدخل الخارجي في الثورة السودانية.

واعتبر التحالف السياسي لقوى الحرية والتغيير أن مشاركة البرهان مؤشر على أن المجلس يتمدد في صلاحياته وسلطاته، منتقدتاً في الوقت نفسه زيارة نائب المجلس محمد حميدتي للرياض حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان.

بدروها، نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية، اليوم السبت، عن مصادر قولها إن البرهان سيشارك في القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان بمكة المكرمة الخميس المقبل، وذلك في أول مشاركة رسمية له خارج البلاد.

وأكدت المصادر أن البرهان تلقّى قبل فترة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للمُشاركة في القمتين، وقد قبل الدعوة.

وكانت صحيفة سودانية، نقلاً عن مصادر متطابقة، كشفت اتفاقاً جرى بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يزور المملكة، يقضي بحصول الأخير على دعم كبير.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

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وعزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقبل ساعات، أعلنت "الحرية والتغيير" إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.

ولا تزال مطالب قوى الحرية والتغيير ثابتة، حيث تنادي بأن يحظى المجلس السيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، بينما يتمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية وبرئاسة المجلس، بحسب سكاي نيوز.

وبالتزامن مع هذه التطورات، دخل "تحالف نداء السودان" على خط الأزمة، ليؤيد مطالب قوى الحرية والتغيير، وليبقي باب الحوار مفتوحا.

وأكد "نداء السودان"، وهو أحد أبرز مكونات تحالف "قوى الحرية والتغيير"، أن المطالب التي طرحتها الثورة ممثلة بقوى الحرية والتغيير "مشروعة ومستحقة".