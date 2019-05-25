شكرا لقرائتكم البحرية المالطية تنقذ 216 مهاجراً في البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 16:09

فاليتا - أ ف ب - أعلنت البحرية المالطية اليوم السبت أنها أنقذت ليل أمس الجمعة 216 مهاجراً كانوا على متن زورقين يواجهان صعوبات في البحر المتوسط. وكان يفترض أن يصل هؤلاء المهاجرون إلى فاليتا اليوم السبت، أي اليوم الذي يصوت فيه الناخبون المالطيون في الانتخابات الأوروبية.



وتم إنقاذ مجموعة أولى من المهاجرين مساء أمس الجمعة بعد نداء استغاثة أطلقوها مع تسرب المياه إلى زورقهم. وتلقت مالطا نداء استغاثة آخر، وعادت سفينة دورية كانت متوجهة إلى فاليتا أدراجها لإنقاذ هذه المجموعة الثانية.

وفعلت مالطا، البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ما بوسعها لدفع إيطاليا إلى التكفل بإنقاذ واستقبال المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا. لكن الغياب شبه التام لسفن الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا وحزب الحكومة الشعبوية الإيطالية أعادا فاليتا إلى خارطة الهجرة.

وبذلك يرتفع إلى 500 عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الصغير منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، في مقابل 1425 لكل إيطاليا. وكانت مالطا استقبلت نهاية آذار (مارس) الماضي ناقلة نفط صغيرة خطفها مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. وحكم على ثلاثة فتية بسبب خطف السفينة لكن المهاجرين الـ105 الآخرين تم استقبالهم كطالبي لجوء.