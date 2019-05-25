نائبة مجلس الدوما الروسي تزور سوريا (صور)

وذكرت السفارة في البيان أن "نائبة مجلس الدوما الروسي السيدة ناتاليا بوكلونسكايا زارت دمشق في 18-21 مايو/أيار الجاري، وقابلت معالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية السيد محمد سامر الخليل ومعاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي".
وأضاف البيان "خلال الزيارة إلى مشفى المجتهد فحص الأطباء الروس الذين ذهبوا إلى سوريا مع الوفد الأطفال السوريين المصابين والمرضي وأخذوا 11 منهم للعلاج في روسيا، كما وزعت السيدة بوكلونسكايا الهدايا على تلاميذ إحدى مدارس مدينة داريا".
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