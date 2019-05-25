"أنصار الله" تصد هجوما للجيش اليمني في تعز

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القاهرة — سبوتنيك. وأكدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم السبت 25 مايو / آيار، أن مسلحي الجماعة تمكنوا من صد هجوم شنه الجيش اليمني من 3 محاور على مواقع الجماعة في منطقة كلابة وشارع الأربعين بمدينة تعز.

ولم تكشف المسيرة تفاصيل إضافية عن العملية وعن حجم الخسائر من الجانبين.

وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.