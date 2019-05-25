السعودية تطلق خدمة العقد الإلكتروني للزواج بدء بأتمتة الإجراءات من المنزل

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتوقع الوزارة أن "يحدث ذلك تحولاً إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وييسر تعاملاتهم العدلية".
ويأتي إطلاق خدمة "العقود الإلكترونية للزواج"، تزامنا مع العمل بالنظام الورقي القائم حاليا.
© Sputnik . Vladimir Pesnya
وبعد ذلك يتم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد، ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضا من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي.
ويحصل الزوجان بعدها على نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.
وسيتاح للجهات الحكومية الإطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني، من خلال وسائل التحقق الإلكترونية، التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية.
وتسعى وزارة العدل السعودية نحو تحقيق هدفها بأن تكون 80 بالمئة من خدماتها إلكترونية، بحلول عام 2020.
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