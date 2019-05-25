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وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، فأكد بري للوفد الأمريكي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".
وكان نبيه بري، أكد استعداد بلاده تثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل بإشراف الأمم المتحدة. وأوضح أن بلاده مستعدة لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل، عن طريق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
ووردت أقوال بري، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه في بيروت مع قائد قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، الجنرال ستيفانو ديل كول. ووفقا لمصدر رسمي لبناني، تم الحديث أيضا حول الخط الأزرق والحدود البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يوجه رسالة إلى إسرائيل: لا تنازل عن سيادة وحقوق البر والبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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