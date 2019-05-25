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© Photo / وزارة الثقافة المصرية
وتابعت أن كل تلك العوامل تتوافر من خلال بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري، وفتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد، بالإضافة إلى تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان.
يذكر أن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، تشمل جائزة تقديرية يمنح الفائز بها وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال عماني، وأخرى يمنح الفائز بها وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ومبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال عماني.
وكان المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، استضاف اللقاء التعريفي لتفاصيل الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بحضور السفير علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور ناصر بن حمد الطائي عضو مجلس أمناء الجائزة، وراشد بن حميد الدغيشي، مدير مكتب الجائزة، وعدد من أعضاء الهيئة التنظيمية مع نخبة من الأدباء وأساتذة علم الاجتماع والفنانين المصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة المصرية تكشف تفاصيل جائزة السلطان قابوس لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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