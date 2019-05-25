إطلاق حملة في الإمارات لجمع التبرعات للاجئين من الروهينغا

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ابوظبي: أطلقت الإمارات حملة لجمع تبرعات مخصصة للأطفال والنساء من لاجئي الروهينغا، وتمكنت في اليوم الأول فقط من جمع 33 مليون درهم إماراتي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الحملة أطلقت بهدف توفير الاحتياجات خصوصا في "المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية".

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينغا في مخيّمات في بنغلادش منذ فروا من ولاية راخين إثر حملة عسكرية شنّها الجيش البورمي وميليشيات موالية عام 2017 واعتبرتها الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي.

وانضم هؤلاء لنحو 300 ألف لاجئ آخر من الروهينغا سبقوهم إلى بنغلادش هرباً من موجات عنف سابقة.