اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ابوظبي: أطلقت الإمارات حملة لجمع تبرعات مخصصة للأطفال والنساء من لاجئي الروهينغا، وتمكنت في اليوم الأول فقط من جمع 33 مليون درهم إماراتي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الحملة أطلقت بهدف توفير الاحتياجات خصوصا في "المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية".
ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينغا في مخيّمات في بنغلادش منذ فروا من ولاية راخين إثر حملة عسكرية شنّها الجيش البورمي وميليشيات موالية عام 2017 واعتبرتها الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي.
وانضم هؤلاء لنحو 300 ألف لاجئ آخر من الروهينغا سبقوهم إلى بنغلادش هرباً من موجات عنف سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق حملة في الإمارات لجمع التبرعات للاجئين من الروهينغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.