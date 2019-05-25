دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد إختراق موظفي Snapchat لبيانات مستخدمي التطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد اليوم على إختراق موظفي شركة Snap لبيانات مستخدمي تطبيق Snapchat وإساءة إستخدام هذه البيانات عن طريق آداة SnapLion.

أصبحت تطبيقات التواصل الإجتماعي وسيلة سريعة للوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة مؤخراً، بل أنها تحولت إلى مصدر تهديد للكثير من المستخدمين، فبعد سلسلة الإختراقات وتسريب البيانات التي لحقت بمستخدمي الفيس بوك خلال الفترة الماضية، جاء تقرير جديد ليؤكد على أن موظفي Snap إستطاعوا إختراق بيانات المستخدمين الخاصة في مختلف إدارات الشركة.

ولقد إستخدم موظفي Snap آداة SnapLion لعرض تفاصيل موقع المستخدمين وأرقام الهاتف، والبريد الإلكتروني، حيث أكد موظف سابق في الشركة على تكرار عملية إختراق بيانات المستخدمين وإساءة إستخدام هذه البيانات لأكثر من مرة في إدارات الشركة.

من جانب أخر أكدت شركة Snap في الرد على هذا التقرير على أن حماية وسرية خصوصية المستخدمين هو أمر بالغ الأهمية لدى شركة Snap، وأن ما جاء في التقرير حول التجسس على بيانات المستخدمين غير دقيق، كما أضافت “أن الشركة لديها الكثير من السياسات والضوابط التي تحافظ بها على سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، كما أن شركة سناب لديها فئة محددة من البيانات”.

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وقد تحقق موقع Motherboard من وجوة آداء SnapLion عبر 4 من موظفي شركة Snap، حيث أكد البعض على وجود هذه الآداة وأن الإختراق قد حدث بالفعل منذ عدة سنوات، كما تم تأكيد إختراق أحد موظفي الشركة لبيانات البريد الإلكتروني للبحث عن عنوان محدد بين مستخدمي التطبيق.

يذكر أن سناب أشارت إلى أن هذه الآداة التي تعرف SnapLion تستخدم لمنع الرسائل الغير مرغوب فيها على سناب، أو التعامل مع أي إساءة داخل منصة سناب شات، لذا لا يمكن التأكد في النهاية من إمكانية حماية بيانات المستخدمين بشكل كامل في تطبيق سناب شات، بشكل خاص مع تكرار عمليات الإختراق في المنصات الإجتماعية في الآونة الأخيرة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد إختراق موظفي Snapchat لبيانات مستخدمي التطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.