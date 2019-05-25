دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TSMC تؤكد على الإستمرار في التعاون مع هواوي وتوريد رقاقات المعالج ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة TSMC المصنعة لرقاقات معالج هواوي أنها مستمرة في العمل مع هواوي وتصنيع رقاقات المعالج وشرائح المودم الخاصة بالعملاق الصيني.

تعمل شركة HiSilicon التابعة للعملاق الصيني هواوي على تصنيع رقاقات المعالج وشرائح المودم في منشآت شركة TSMC، واليوم أكدت TSMC رسمياً على إستمرار التعاون مع هواوي وتوريد رقاقات المودم والمعالج الخاصة بشركة هواوي.

ويأتي إعلان TSMC في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الشركات في التخلي عن شراكتها مع هواوي أو إلغاء العقود القائمة مع العملاق الصيني إستجابة لقرار ترامب، ويأتي من بين هذه الشركات ARM التي أعلنت مؤخراً عن التوقف عن دعم هواوي خلال الفترة القادمة.

ولقد كان قرار ARM أحد الإعلانات المفاجئة، حيث ترتكز رقاقات معالج Kirin على تصميم شركة ARM في أنوية معالج Cortex، وكرت الشاشة Mali، مما يجعل قرار ARM أحد القرارات المؤثرة بالتأكيد على قطاع الهاتف لدى هواوي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هواوي سيكون لديها القدرة على الإستمرار في تطوير هذا الجيل والجيل القادم أيضاً من رقاقات المعالج.

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وفي تصريحات من شركة ARM لشبكة BBC الإخبارية، أشير إلى أن هذا القرار بإنهاء العقود مع هواوي لن يؤثر على رقاقات معالج Kirin 985، وهي الرقاقات المقرر أن تدعم سلسلة Mate 30، لكن يبقى سحب ترخيص الأندوريد أحد العقبات التي تواجه هواوي خلال الفترة القادمة مع الإصدارات الجديدة.

يذكر أن هواوي كانت قد كشفت عن شريحة Tiangan في شهر يناير الماضي، وهي أول شريحة 5G core في العالم، والتي يرتكز عليها عمل محطة 5G الرئيسية لشركة هواوي، إلا أن هذه الشرائح تأتي بتصميم ARM أيضاً، مما يعني أضرار أخرى في قطاع تطوير الشبكات الخاص بهواوي.

المصدر

هذا الموضوع TSMC تؤكد على الإستمرار في التعاون مع هواوي وتوريد رقاقات المعالج ظهر على التقنية بلا حدود.