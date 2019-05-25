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أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في ثالث جمعة من شهر رمضان المبارك، في ظل درجة حرارة مرتفعة وموجة حر تشهدها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فقد بلغ عدد المصلين "أكثر من مئة ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة في رحاب المسجد الأقصى المبارك"، وهو نصف العدد الذي بلغته الجمعة الماضية ووصل إلى 200 ألف مصل.
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شاهد: 100 ألف مصل في ثالث جمعة من رمضان وسط موجة حر شديدة تشهدها المدينة المقدسة
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و قالت دائرة الاوقاف إن تناقص عدد المصلين إلى النصف سببه موجة الحر التي تجتاح البلاد وما صاحبها من حرائق نشبت في القدس وتل أبيب والضفة الغربية وغزة.
وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين الوافدين من الضفة الغربية والقدس، والذين لا تسعهم المصليات المسقوفة للمسجد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "طواقمنا في المسجد الأقصى تعاملت مع 24 حالة، تم نقل ثلاث حالات لمستشفى المقاصد، واختلفت الحالات بين إصابات بضربات شمس وضغط وسكري وألم في الصدر".
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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا خلال قيام عاملين بالمسجد الأقصى برش الماء في باحاته لتلطيف الأجواء وسط درجات حرارة اقتربت من 40 درجة مئوية.
وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر الحواجز الضخمة المقامة على مداخل المدينة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.