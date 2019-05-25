ديون لبنان ترتفع إلى 86.2 مليار دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ارتفع إجمالي الدين العام اللبناني إلى نسبة 1.2% شهرياً، وبنسبة 5.3% سنوياً، ليصل في الربع الأول من 2019 إلى 86.2 مليار دولار، وفق الحكومة اللبنانية. وأكدت "جمعية مصارف لبنان"، أن حصة الديون الأجنبية نمت من إجمالي الدين الإجمالي اللبناني من 37.4% في الربع الأول من 2018 إلى 39.2% في الربع الأول من 2019. وأوضح أن الدين المحلي ازداد بنسبة 2.3% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار بحلول مارس 2019، ويستحوذ على 60.83% من إجمالي الدين خلال الفترة نفسها. وأرجعت وزارة المالية اللبنانية هذا الارتفاع للزيادات في ديون العملة المحليةوديون العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. اقرأ أيضاً : عون يطالب مساعدة إدارة ترمب لعودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين كذلكوافقت الحكومة اللبنانية على جميع بنود موازنة العام الجاري 2019، بعد مناقشات طويلة استمرت 19 جلسة. وأعلن وزير المالية علي حسن خليل، أن جلسة ختامية ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا لإقرار الموازنة، بعد مناقشات شاقة استمرت 19 جلسة. وقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، إن الجلسة المقبلةستكون برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، للإعلان عن جميع بنود الموازنة، وسيتحدث وزير المالية عن كل الأرقام الواردة فيها.

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