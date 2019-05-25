شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابول، وآخر فى مدينة كويتا جنوب غربى باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرين، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومتى وشعبى أفغانستان وباكستان، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التى روعت الآمنين ولم تأخذ فى الاعتبار حرمة المكان والزمان.

وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.