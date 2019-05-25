شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وقالت الوكالة السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حشدت أكثر من (2000) عامل وعاملة و(4135) معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

وقامت جميع الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل طاقتها كافة من الكوادر البشرية والآلية والعمل وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف، وتنظيم وإدارة الحشود, وذلك أثناء هطول أمطار الخير والبركة والرحمة على الحرم المكي الشريف.

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ونفذت الرئاسة الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك ، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان حيث تضمنت الأعمال غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة.

وكثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.