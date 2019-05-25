اخبار الخليج

المجلس الدستورى بالجزائر يستعد لإعلان تأجيل إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستورى بالجزائر يستعد لإعلان تأجيل إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المجلس الدستورى بالجزائر الإعلان عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية، بسبب عدم تقديم أى من المرشحين ملفات ترشحهم حتى الأن، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

ومع قرب انقضاء مهلة تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيلها، وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفقا للمصدر ذاته.

 

Advertisements

يذكرأن ،نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى العاصمة الجزائرية، ومدن أخرى أمس الجمعة مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى استمر 20 عاما.

 

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجارى المجلس الدستورى باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجارى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الدستورى بالجزائر يستعد لإعلان تأجيل إجراء انتخابات رئاسية بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا