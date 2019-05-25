شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية شمالى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد "قناة العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، بأن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا " الحوثى " الانقلابية فى محافظة "حجة" شمالى البلاد . وذكرت مصادر عسكرية أن تلك التعزيزات شملت مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة، وتقل عناصر مسلحة كانت فى طريقها إلى الجبهات التى يسيطرون عليها. وكان مصدر عسكرى قد أكد فى وقت سابق، أن الجيش اليمنى تمكن من تحرير عدة قرى فى محافظة حجّة، تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية، عقب هجوم على مواقع المليشيا المدعومة من إيران .

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