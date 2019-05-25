شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق التسوية الودية للدعاوى العمالية إلكترونيا بالرياض تجريبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوى العمالية تجريبيا فى العاصمة الرياض.

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم السبت، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالى الدكتور ياسر غازى، إلى أن هذا النظام يمكن أطراف النزاعات من تقديم دعاوى الخلافات العمالية بشكل إلكتروني.

وذكرت الوزارة أنها شرعت فى الإطلاق التجريبى للخدمة فى إدارة التسوية الودية فى مكتب عمل منطقة الرياض، على أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمى لاحقا فى جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

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وأوضحت أن التسوية الودية فى المرحلة الأولى تعتبر من مراحل النظر فى دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها فى هذه الخدمة إلكترونيا، وإيضاح الموقف النظامى للدعوى للأطراف المتنازعة وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية: