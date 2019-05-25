مصر.. إجراءات لمكافحة أسراب جراد قادم من السودان

القاهرة / الخليج 365

قالت السلطات المصرية، السبت، إن تجمعات لأسراب الجراد ظهرت الجمعة على الحدود الجنوبية، لافتة إلى أنه تم التوجيه لمقاومة فورية لتلك الأسراب.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، "أعطى أحمد إبراهيم، محافظ أسوان (جنوب) توجيهاته بالقضاء على تجمعات أسراب الجراد، التي ظهرت مساء الجمعة، على الحدود الجنوبية"، دون تفاصيل عن أعداد محتملة لها.

فيما أوضح أحمد إسماعيل، مدير قاعدة الجراد بأسوان، أنه تم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي القادم من السودان (..) وأن أعمال المكافحة بدأت أمس (الجمعة) وستتواصل اليوم (السبت) في الفترة المسائية التي يتوقف الجراد فيها عن الطيران.

Advertisements

ولفت المسؤول المحلي، إلى أن فرق المكافحة تنطلق من 12 قاعدة لمواجهة الجراد بأسوان.

وحسب ذات المصدر، فإن ظهور أسراب الجراد الصحراوي يرجع إلى أن موسم تكاثره يبدأ من مايو (آيار) وحتى سبتمبر (أيلول).

وفي فبراير/ شباط الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، في بيان، من تزايد أسراب الجراد المنتشرة في السودان وإريتريا بشكل متسارع، وتوجهها إلى السعودية ومصر، ما يشكل تهديدا للمحاصيل والأمن الغذائي.

والجراد الصحراوي، هو جراد نطاط مهاجر، غالبا ما يتحرك على شكل أسراب ضخمة، وباستطاعته الترحال عبر مسافات تتراوح بين 5 و130 كيلومترا في غضون يوم أو ربما أكثر بمساعدة الرياح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.