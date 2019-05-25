تركيا..استمرار عودة السوريين إلى بلادهم لقضاء عيد الفطر

هطاي (تركيا)/ جام كنجو/ الخليج 365
يواصل السوريون المقيمون في تركيا، العودة إلى بلادهم عبر معبر "جيلوة غوزو"، بولاية هطاي التركية، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
وبدأت العودة من معبر "جيلوة غوزو" المقابل لـ "باب الهوى" في محافظة إدلب السورية، منذ 20 مايو/أيار الجاري.
أما العودة عبر معبر "أونجو بينار" بولاية كليس التركية (جنوب) المقابل لمعبر "باب السلامة" في أعزاز السورية، فبدأت من الشهر ذاته.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن العديد من السوريين القاطنين في ولايات تركية مختلفة توافدوا السبت، إلى معبر "جيلوة غوزو".
وذكر أن قرابة 16 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من "جيلوة غوزو"، منذ بدء العودة وحتى السبت.
وقامت الفرق الطبية في المعبر بتقديم اللقاحات الضرورية للأطفال المغادرين مع عوائلهم.
وتستمر عودة السوريين إلى بلادهم عبر المعبرين المذكورين حتى 31 من الشهر الجاري.
وتقوم السلطات التركية في المعبرين بالإجراءات اللازمة، ويتم تسجيل بيانات الراغبين بالتوجه إلى سوريا، ثم السماح لهم بالعبور.
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