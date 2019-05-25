الرياض: 713 شخصا اعتنقوا الإسلام خلال 17 شهرا

الرياض / الخليج 365

أعلن مكتب دعوي حكومي بالسعودية معني بتوعية الجاليات، اعتناق 713 شخصا لدين الإسلام في نحو 17 شهرا.

جاء ذلك عقب إتمام فعاليات "الملتقى الثالث للمسلمين الجدد"، الذي أعده المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، السبت.

وأوضح المصدر أن الملتقى حضره 170 من المسلمين الجدد، و"يهدف لإدخال السعادة عليهم وتعميق سماحة الدين الإسلامي في نفوس حديثي العهد به".

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة في ينبع خالد بن يوسف سبيه: "عدد المسلمين الجدد بلغ من عام 2018 وحتى العاشر من شهر مضان الجاري، 713 مسلما جديدا"، دون تفاصيل أكثر عن جنسياتهم.

وفي دراسة نشرت يوليو/ تموز 2017، أعدها مركز" بيو" الأمريكي للأبحاث (خاص)، يتوقع الباحثون ارتفاع النمو السكاني العالمي بنسبة تناهز 32 بالمائة بحلول العام 2060.

كما توقع الباحثون أيضا زيادة عدد المسلمين وحدهم خلال الفترة ذاتها بنسبة 70 بالمئة.

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