هيئة_السوق_المالية تعلن عن #وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة العالية من حملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُستشار أول).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُستشار أول.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية (إدارة أعمال، مالية، محاسبة) أو مايعادلها.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
4- خبرة لمدة 15 سنة لدرجة البكالوريوس أو لمدة 13 سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي.
5- التفرغ التام.
6- اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
7- اجتياز المقابلات الشخصية.
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