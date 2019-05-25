التحذير من أنواع عسل مغشوش يروج لها بعض مشاهير #سناب_شات

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر شيخ طائفة العسل بالطائف رئيس جمعية النحالين مقبول الطلحي من أنواع عسل مغشوش يروج لها بعض مشاهير “سناب شات” مدعين أنها منتج العام، رغم أن موسم العسل لم يبدأ إلا قبل 3 أسابيع لنوعين فقط.

وكشف الطلحي بحسب “عكاظ” أنه فحص 10 أنواع من المعروضة عبر “سناب شات” فوجد أن العينات كلها مغشوشة.

وأشار إلى أن جمعية النحالين توفر كل الدعم للكشف على العسل الأصلي ومعرفة المغشوش وفق أسس علمية وخبرة طويلة.