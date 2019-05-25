الدفاع_المدني ينتشل جثّة طفل سقط في مستنقع مائي بأحد المسارحة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثّة طفل من وسط مستنقع مائي بوادي خلب بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان. وأوضحت مصادر أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عاماً، لافتة إلى أن الدفاع المدني شدد على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن الأودية ومجاري السيول ومناطق تجمعات الأمطار، حفاظاً على سلامتهم.

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